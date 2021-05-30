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БК "Прометей" зрівняв рахунок у півфінальній серії Суперліги

Київ • УНН

 • 14070 перегляди

КИЇВ. 30 травня. УНН. У матчі в СК "Шинник" баскетболісти "Прометею" в гостях змогли перемогти "Дніпро" та поновити рахунок в півфінальній серії української Суперліги, передає УНН з посиланням на Федерацію баскетболу України.

БК "Прометей" зрівняв рахунок у півфінальній серії Суперліги

Деталі

Старт поєдинку для господарів вийшов дуже важким і він задав тон всьому подальшому протистоянню. "Прометей" за перші 4 хвилини зміг повести в рахунку 14:2.

В другій 10-хвилинці гості змогли збільшити свою перевагу до 10 балів. Вони переграли суперника за всіма пунктами – перекидали (24 на 17), краще виглядали під щитами (16 підбирань на 10), і командно (17 передач на 16).

В заключній частині "Дніпро" не здавався і намагався повернутися у гру, але все марно. Перемога гостей – 98:85 і 1:1 в серії.

Варто відзначити захисника переможців Іллю Сидорова, який набрав 28 очок та віддав 8 передач. Також 19 очок і 13 підбирань додав Шон Еванс, 14 очок Маєрс, 13 Лукашов, 11 Стеффенс. За "Дніпро" 21 пункт має Санон і Террелл.

Доповнення

У паралельній півфінальній серії між "Київ-Баскетом" та "Запоріжжям" також нічия – 1:1.

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