БК «Кремень» уступил одесской "Бипи"

Начав, одесситы сделали стартовый рывок 10: 0, пока гости впервые попали в их кольцо. Еще одна десятка с попаданиями Фанденбурка и Слипенчука сделала итоговую преимущество хозяев за четверть слишком весомой - 20 очков.

В середине второй четверти два подряд попадания Тищенко несколько улучшили состояние гостей. К большому перерыву "Кремень" сыграл 5 очков.

С возобновлением игры Тищенко продолжил бомбить кольцо «Кремня». После трех его попаданий преимущество хозяев сократилось до 10 очков, а их тренер Вадим Пудзырей взял тайм-аут. После Тищенко сократил отставание до одного очка.

За две минуты до сирены трехочковый Артамонова вывел вперед одесситов - 66:64. Следующий трехочковый Антонец заставил гостей брать тайм-аут. У «Кремня» не прошел трехочковый Байды, на что Балашов ответил данком и точным штрафным. За 34 секунды хозяева имели уже 8 очков преимущества. Соперники пошли в обмен фолами. За 10 секунд разница была уже четыре очки, но точные штрафные Фанденбурка окончательно лишили гостей шансов.

Напомним, что свой следующий поединок "Кремень" сыграет 30 октября в Южном против местного "Химика". А 2 ноября, в рамках Кубка Украины примет дома киевский "Будивельник".