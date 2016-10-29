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15 марта, 19:03 • 115650 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 167922 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 138772 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 131166 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 113311 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 105786 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 101674 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

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БК «Кремень» уступил одесской "Бипи"

БК «Кремень» уступил одесской "Бипи"

Киев • УНН

 • 8647 просмотра

ПОЛТАВА-КИЕВ. 29 октября. УНН. "Кремень" в Одессе уступил "Бипи" в рамках Суперлиги Пари-Матч со счетом 76:70 (24: 4, 12:17, 15:32, 25:17), передает УНН-Центр со ссылкой на пресс-службу команд.

Начав, одесситы сделали стартовый рывок 10: 0, пока гости впервые попали в их кольцо. Еще одна десятка с попаданиями Фанденбурка и Слипенчука сделала итоговую преимущество хозяев за четверть слишком весомой - 20 очков.

В середине второй четверти два подряд попадания Тищенко несколько улучшили состояние гостей. К большому перерыву "Кремень" сыграл 5 очков.

С возобновлением игры Тищенко продолжил бомбить кольцо «Кремня». После трех его попаданий преимущество хозяев сократилось до 10 очков, а их тренер Вадим Пудзырей взял тайм-аут. После Тищенко сократил отставание до одного очка.

За две минуты до сирены трехочковый Артамонова вывел вперед одесситов - 66:64. Следующий трехочковый Антонец заставил гостей брать тайм-аут. У «Кремня» не прошел трехочковый Байды, на что Балашов ответил данком и точным штрафным. За 34 секунды хозяева имели уже 8 очков преимущества. Соперники пошли в обмен фолами. За 10 секунд разница была уже четыре очки, но точные штрафные Фанденбурка окончательно лишили гостей шансов.

Напомним, что свой следующий поединок "Кремень" сыграет 30 октября в Южном против местного "Химика". А 2 ноября, в рамках Кубка Украины примет дома киевский "Будивельник".

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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