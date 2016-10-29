БК «Кремень» уступил одесской "Бипи"
Киев • УНН
ПОЛТАВА-КИЕВ. 29 октября. УНН. "Кремень" в Одессе уступил "Бипи" в рамках Суперлиги Пари-Матч со счетом 76:70 (24: 4, 12:17, 15:32, 25:17), передает УНН-Центр со ссылкой на пресс-службу команд.
Начав, одесситы сделали стартовый рывок 10: 0, пока гости впервые попали в их кольцо. Еще одна десятка с попаданиями Фанденбурка и Слипенчука сделала итоговую преимущество хозяев за четверть слишком весомой - 20 очков.
В середине второй четверти два подряд попадания Тищенко несколько улучшили состояние гостей. К большому перерыву "Кремень" сыграл 5 очков.
С возобновлением игры Тищенко продолжил бомбить кольцо «Кремня». После трех его попаданий преимущество хозяев сократилось до 10 очков, а их тренер Вадим Пудзырей взял тайм-аут. После Тищенко сократил отставание до одного очка.
За две минуты до сирены трехочковый Артамонова вывел вперед одесситов - 66:64. Следующий трехочковый Антонец заставил гостей брать тайм-аут. У «Кремня» не прошел трехочковый Байды, на что Балашов ответил данком и точным штрафным. За 34 секунды хозяева имели уже 8 очков преимущества. Соперники пошли в обмен фолами. За 10 секунд разница была уже четыре очки, но точные штрафные Фанденбурка окончательно лишили гостей шансов.
Напомним, что свой следующий поединок "Кремень" сыграет 30 октября в Южном против местного "Химика". А 2 ноября, в рамках Кубка Украины примет дома киевский "Будивельник".