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БК“Кремінь” поступився одеській “Біпі”

БК“Кремінь” поступився одеській “Біпі”

Київ • УНН

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ПОЛТАВА-КИЇВ. 29 жовтня. УНН. “Кремінь” в Одесі поступився “Біпі” у рамках Суперліги Парі-Матч з рахунком 76:70 (24:4, 12:17, 15:32, 25:17), передає УНН-Центр із посиланням на прес-службу команд.

Почавши, одесити зробили стартовий ривок 10:0, поки гості вперше поцілили в їхнє кільце. Ще одна десятка з влучаннями Фанденбурка та Сліпенчука зробила підсумкову перевагу господарів за чверть надто вагомою — 20 очок.

У середині другої чверті два поспіль влучання Тіщенка дещо покращили стан гостей. До великої перерви “Кремінь” відіграв 5 очок.

З поновленням гри Тіщенко продовжив бомбардувати кільце “Кременя”. Після трьох його влучань перевага господарів скоротилася до 10 очок, а їхній тренер Вадим Пудзирей взяв тайм-аут. Опісля Тіщенко скоротив відставання до одного очка.

За дві хвилини до сирени триочковий Артамонова вивів вперед одеситів — 66:64. Наступний триочковий Антонця змусив гостей брати тайм-аут. У “Кременя” не пройшов триочковий Байди, на що Балашов відповів данком і влучним штрафним. За 34 секунди господарі мали вже 8 очок переваги. Суперники пішли в обмін фолами. За 10 секунд різниця була вже чотитри очки, але точні штрафні Фанденбурка остаточно позбавили гостей шансів.

Нагадаємо, що свій наступний поєдинок “Кремінь” зіграє 30 жовтня у Южному проти місцевого “Хіміка”. А 2 листопада, в рамках кубка України, прийме вдома київський “Будівельник”.

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