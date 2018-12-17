БК "Киев-Баскет" оставил один из самых результативных легионеров Суперлиги
Киев • УНН
КИЕВ. 18 декабря. УНН. Американский форвард Грег Мангано покинул расположение клуба Суперлиги "Киев-Баскет". Об говорится на сайте столичного коллектива, передает УНН.
Главный тренер команды Евгений Мурзин принял решение прекратить сотрудничество с этим форвардом, не получив от игрока должной отдачи в матчах регулярного чемпионата Суперлиги Пари Матч.
В Суперлиге Мангано провел 13 матчей. В среднем набирал 13,3 очка за матч, делал 8,1 подбора. Также в активе Грега два матча 1/8 финала Кубка Украины с "Тернополем-ТНЭУ». Здесь он набирал в среднем 14 очков (22 в первом и шесть во втором) и делал 6 подборов.
Примечательно, что Мангано один раз попадал в сборную тура Суперлиги Пари-Матч и занимал 16 место в Суперлиге по средним количеством набранных очков.
Заметим, что на замену Мангано к киевлянам прибыл американец Аарон Натаниэл Нванкво, который в ближайшие два матчах пройдет трай-аут в составе "Киев-Баскет".
Добавим, американский "ей-богу" Нванкво (рост 202 см), с 2010 года пять сезонов отыграл в NCAA (команда колледжа "Питтсбурга"). В сезоне 2017/2018 Нванкво сыграл шесть матчей в чемпионате Кипра (дивизион А), в составе команды "Апоп". Его статистические показатели - 16,8 очка + 10,8 подборов.