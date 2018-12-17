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БК "Київ-Баскет" залишив один із найрезультативніших легіонерів Суперліги

Київ • УНН

 • 8916 перегляди

КИЇВ. 18 грудня. УНН. Американський форвард Грег Мангано залишив розташування клубу Суперліги "Київ-Баскета". Про сказано на сайті столичного колективу, передає УНН.

БК "Київ-Баскет" залишив один із найрезультативніших легіонерів Суперліги

Головний тренер команди Євген Мурзін прийняв рішення припинити співробітництво з цим форвардом, не отримавши від гравця належної віддачі у матчах регулярного чемпіонату Суперліги Парі Матч.

У Суперлізі Мангано провів 13 матчів. В середньому набирав 13,3 очка за матч, робив 8,1 підбирання. Також в активі Грега два матчі 1/8 фіналу Кубка України з “Тернополем-ТНЕУ”. Тут він набирав у середньому 14 очок (22 у першому і шість у другому) і робив 6 підбирань.

Примітно, що Мангано один раз потрапляв до збірної туру Суперліги Парі-Матч і посідав 16 місце у Суперлізі за середньою кількістю набраних очок.

Зауважимо, що на заміну Мангано до киян прибув американець Арон Натаніел Нванкво, який в найближчих двох матчах пройде трай-аут у складі “Київ-Баскета”.

Додамо, американський “бігме” Нванкво (зріст 202 см), з 2010 року п’ять сезонів відіграв у NCAA (команда коледжу “Пітсбурга”). У сезоні 2017/2018 Нванкво відіграв шість матчів у чемпіонаті Кіпра (дивізіон А), у складі команди “Апоп”. Його статистичні показники — 16,8 очка + 10,8 підбирань.

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