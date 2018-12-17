БК "Київ-Баскет" залишив один із найрезультативніших легіонерів Суперліги
Київ • УНН
КИЇВ. 18 грудня. УНН. Американський форвард Грег Мангано залишив розташування клубу Суперліги "Київ-Баскета". Про сказано на сайті столичного колективу, передає УНН.
Головний тренер команди Євген Мурзін прийняв рішення припинити співробітництво з цим форвардом, не отримавши від гравця належної віддачі у матчах регулярного чемпіонату Суперліги Парі Матч.
У Суперлізі Мангано провів 13 матчів. В середньому набирав 13,3 очка за матч, робив 8,1 підбирання. Також в активі Грега два матчі 1/8 фіналу Кубка України з “Тернополем-ТНЕУ”. Тут він набирав у середньому 14 очок (22 у першому і шість у другому) і робив 6 підбирань.
Примітно, що Мангано один раз потрапляв до збірної туру Суперліги Парі-Матч і посідав 16 місце у Суперлізі за середньою кількістю набраних очок.
Зауважимо, що на заміну Мангано до киян прибув американець Арон Натаніел Нванкво, який в найближчих двох матчах пройде трай-аут у складі “Київ-Баскета”.
Додамо, американський “бігме” Нванкво (зріст 202 см), з 2010 року п’ять сезонів відіграв у NCAA (команда коледжу “Пітсбурга”). У сезоні 2017/2018 Нванкво відіграв шість матчів у чемпіонаті Кіпра (дивізіон А), у складі команди “Апоп”. Його статистичні показники — 16,8 очка + 10,8 підбирань.