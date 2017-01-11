БК "Химик" одержал вторую подряд победу в Лиге чемпионов

Команды начали матч в невысоком темпе и не очень результативно. После равной первой четверти "Химик" сумел вырваться в лидеры: чемпион Украины наладил процент попаданий и завладел преимуществом на щитах, что позволило команде Виталия Степановского выйти вперед. Вели за собой коллектив американские легионеры Смит, Лав и Бехерано, который в первой половине выдал один из лучших игровых отрезков в составе "Химика". Южненцы стабильно набирали по 19 очков в обоих четвертях и добавив в защите во второй десятиминутке ушли на большой перерыв с 5-очковым преимуществом 38:33.

Ключевым отрезком матча стала третья десятиминутка, во время которой "Химик", как и в двух предыдущих четвертях, набрал все те же 19 очков. Но при этом южненцы не разрешили практически ничего своим оппонентам в защите, позволив "Орадя" набрать свои первые очки лишь во второй половине десятиминутки и пропустив лишь 6 очков за четверть. У гостей игра настолько расклеилась, что Денисон умудрился не забить откровенно свободный данк. В итоге триумф южненцев 78:49.

Примечательно, что свой лучший матч на арене "Химика" провел Бехерано, который практически безошибочно атаковал с игры (5 из 6 двухочковых, 3 из 4 трехочковых). Также отметим дабл-дабл Петрова, до 13 очков добавил 16 подборов и очередные 14 очков + 5 передач Смита.

Напомним, что "Химик" не утратил шансы на проход в следующий раунд соревнований несмотря на последнее место (восьмое) в группе В - 3 победы и 9 поражений.

Как сообщал УНН, в поединке 11 тура ЛЧ "Химик" обыграл в гостях финскую "Катайю" .