БК "Хімік" здобув другу підряд перемогу в Лізі чемпіонів

Команди почали матч в невисокому темпі і не дуже результативно. Після рівної першої чверті “Хімік” зумів вирватися в лідери: чемпіон України налагодив відсоток влучань і заволодів перевагою на щитах, що дозволило команді Віталія Степановського вийти вперед. Вели за собою колектив американські легіонери Сміт, Лав і Бехерано, який в першій половині видав один з кращих ігрових відрізків в складі “Хіміка”. Южненці стабільно набирали по 19 очок в обох чвертях і додавши в захисті у другій десятихвилинці пішли на велику перерву з 5-очковою перевагою 38:33.

Ключовим відрізком матчу стала третя десятихвилинка, під час якої “Хімік”, як і в двох попередніх чвертях, набрав все ті ж 19 очок. Але при цьому южненці не дозволило практично нічого своїм опонентам в захисті, дозволивши “Ораді” набрати свої перші очки лише в другій половині десятихвилинки, і пропустивши лише 6 очок за чверть. У гостей гра настільки розклеїлася, що Денісон примудрився не забити відверто вільний данк. У підсумку тріумф южненців 78:49.

Примітно, що свій кращий матч на євроарені за “Хімік” провів Бехерано, який практично безпомилково атакував з гри (5 з 6 двоочкових, 3 з 4 триочкових). Також відзначимо дабл-дабл Петрова, який до 13 очок додав 16 підбирань і чергові 14 очок + 5 передач Сміта.

Нагадаємо, що “Хімік” не втратив шанси на прохід в наступний раунд змагань попри останнє місце (восьме) в групі В — 3 перемоги і 9 поразок.

Як повідомляв УНН, в поєдинку 11 туру ЛЧ “Хімік” обіграв в гостях фінську “Катайю”.