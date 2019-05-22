БК "Голден Стэйт" в пятый раз подряд вышел в финал НБА

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КИЕВ. 22 мая. УНН. В четвертой встрече финала Западной конференции действующий чемпион “Голден Стэйт Уорриорз” гостил у баскетболистов “Портленд Трэйл Блэйзерс”, сообщает УНН со ссылкой на сайт клуба.

Встреча завершилась в овертайме со счетом 119:117 в пользу коллектива из “Золотого штата”, который доказал серию до победы — 4:0. Защитник хозяев Лиллард мог принести клубу выигрыш, но за 3 секунды до сирены промахнулся броском из-за трехочковой линии.

Статистика игроков:

“Портленд”: Ленард (30 очков + 12 подборов), Лиллард (28 + 12 передач), Макколлум (26 + 7 передач), Коллинс (10);

“Голден Стэйт”: Карри (37 + 12 подборов + 11 передач), Грин (18 + 14 подборов + 11 передач — 6 потерь), Томпсон (17).

Примечательно, что Карри и Грин оформили трипл-дабл и стали первыми в истории плей-офф НБА партнерами по команде, которым покорился данное статистическое достижение.

Кроме того заметим, “ГСВ” стали второй в истории франшизой, которая вышла в финал НБА пятый год подряд. Рекорд принадлежит “Бостону” — 10 подряд выходов в финал 1957-66 годы.

Добавим, что оппонент “воинов” по финалу станет известным в паре “Милуоки Бакс” — “Торонто Рэпторс”.

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