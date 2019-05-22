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БК "Голден Стейт" вп'яте поспіль вийшов у фінал НБА

Київ • УНН

 • 9993 перегляди

КИЇВ. 22 травня. УНН. У четвертій зустрічі фіналу Західної конференції чинний чемпіон “Голден Стейт Ворріорс” гостював у баскетболістів “Портленд Трейл Блейзерс”, повідомляє УНН з посиланням на сайт клубу.

Зустріч завершилася в овертаймі з рахунком 119:117 на користь колективу із “Золотого штату”, який довів серію до перемоги — 4:0. Захисник господарів Ліллард мав змогу принести клубу виграш, але за 3 секунди до сирени схибив кидок із-за триочкової лінії.

Статистика гравців:

“Портленд”: Ленард (30 очок + 12 підбирань), Ліллард (28 + 12 передач), Макколлум (26 + 7 передач), Коллінс (10);

“Голден Стейт”: Каррі (37 + 12 підбирань + 11 передач), Грін (18 + 14 підбирань + 11 передач — 6 втрат), Томпсон (17).

Примітно, що Каррі і Грін оформили тріпл-дабли та стали першими в історії плей-оф НБА партнерами по команді, яким підкорився дане статистичне досягнення.

Крім того зауважимо, “ГСВ” стали другою в історії франшизою, яка вийшла у фінал НБА п’ятий рік поспіль. Рекорд належить “Бостону” — 10 поспіль виходів у фінал 1957-66 роки.

Додамо, що опонент “воїнів” по фіналу стане відомим у парі “Мілуокі Бакс” — “Торонто Репторс”.

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