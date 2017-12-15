БК "Днепр" обыграл "Запорожье" и пробился в 1/4 финала Кубка Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 15 декабря. УНН. В Запорожье состоялась вторая игра 1/8 финала Кубка Украины между местной одноименной командой и “Днепром”, сообщает УНН со ссылкой на сайт “Днепра”.
Днепряне во второй раз одержали победу (83:68) и забронировали себе место в четвертьфинале. В первой игре между командами была зафиксирована победа “Днепра” с 23 очковой разницей.
Главным героем данной баталии стал Дмитрий Глебов, который в четвертой четверти просто взял мяч и стал забивать практически все, что выбрасывал. Во многом благодаря его активности в заключительном периоде “Днепр” праздновал победу в матче. Сегодня в Глебова 18 очков + 4 подбора + 3 передачи.
Примечательно, что на стадии 1/4 финала на днепрян ждет противостояние с “Будивельником”. Отметим, что четвертьфинальной стадии будет состоять из двух игр.
Добавим также, в прошлом году “Строитель” и “Днепр” встретились в финале турнира. Тогда победил клуб из Днепра.