БК "Дніпро" обіграв "Запоріжжя" та пробився у 1/4 фіналу Кубку України
Київ • УНН
КИЇВ. 15 грудня. УНН. У Запоріжжі відбулась друга гра 1/8 фіналу Кубка України між місцевою однойменною командою та “Дніпром”, повідомляє УНН з посиланням на сайт “Дніпра”.
Дніпряни вдруге здобули перемогу (83:68) та забронювали собі місце у чвертьфіналі. У першій грі між командами була зафіксована звитяга “Дніпра” із 23-очковою різницею.
Головним героєм даної баталії став Дмитро Глєбов, який в четвертій чверті просто взяв м’яч і став забивати практично все, що викидав. Багато в чому завдяки його активності в заключному періоді “Дніпро” святкував перемогу в матчі. Сьогодні у Глєбова 18 очок + 4 підбирання + 3 передачі.
Примітно, що на стадії 1/4 фіналу на дніпрян чекає протистояння з “Будівельником”. Зазначимо, що чвертьфінальна стадія буде складатися з двох ігор.
Додамо також, минулого року “Будівельник” та “Дніпро” зустрілися у фіналі турніру. Тоді переміг клуб з Дніпра.