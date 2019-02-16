БК "Бостон" прервал победную серию клуба Михайлюка в НБА
Киев • УНН
КИЕВ. 16 февраля. УНН. В очередном поединке регулярного сезона НБА "Детройт Пистонс" Святослава Михайлюка отправился в гости к "Бостон Селтикс", передает корреспондент УНН.
В начале матча благодаря в первую очередь удачным действиям Блейка Гриффина гости из Детройта завладели инициативой на паркете - 24:13. Но на первый перерыв между четвертями преимущества практически не осталось 29:28. Во второй 12-минутке "Бостон" еще добавил и пошел на большой перерыв уже имея преимущество 57:52.
Далее баскетболистам "Пистонс" не удалось приблизиться к конкуренту, зато разница в счете доходила почти до +30 в пользу хозяев паркета "Ти Ди Гарден" - 110:118.
Примечательно, что украинец Святослав Михайлюк не попал в заявку "Детройта" на эту игру.
Добавим, что в "Пистонс" закончилась серия из 4 подряд побед - 8 ступенька на Востоке (26:30).