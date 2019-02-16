БК "Бостон" перервав переможну серію клубу Михайлюка в НБА
Київ • УНН
КИЇВ. 16 лютого. УНН. У черговому поєдинку регулярного сезону НБА "Детройт Пістонс" Святослава Михайлюка відправився у гості до "Бостон Селтікс", передає кореспондент УНН.
На початку матчу завдяки в першу чергу вдалим діям Блейка Гріффіна гості з Детройту заволоділи ініціативою на паркеті – 24:13. Але на першу перерву між чвертями переваги практично не залишилось 29:28. В другій 12-хвилинці "Бостон" ще додав та пішов на велику перерву вже маючи перевагу 57:52.
Далі баскетболістам "Пістонс" не вдалося наблизитися до конкурента, натомість різниця у рахунку доходила майже до +30 на користь господарів паркету "Ті Ді Гарден" – 110:118.
Примітно, що українець Святослав Михайлюк не потрапив до заявки "Детройту" на дану гру.
Додамо, що у "Пістонс" закінчилася серія із 4 поспіль звитяг – 8 сходинка на Сході (26:30).