Бизнес будет сам выбирать, как работать во время карантинных ограничений - министр

Цитата

“Те изменения, которые мы предложили в постановлении, позволяют работать заведениям или с такими ограничениями, которые были для желтого уровня эпидемической опасности, или же, если вакцинировано 80% коллектива и приходят вакцинированы люди — в кинотеатр или в спортзал, тогда можно эти ограничения не применять. Владелец заведения выбирает, по какому пути двигаться: либо работает в карантинных ограничениях, или показывает, что это заведение работает для вакцинированных и в нем весь коллектив вакцинирован”, — сказал Ляшко.

Детали

Он также отметил, что таким образом можно биде работать и во время “красного” уровня эпидемической опасности в том случае, если 100% работников заведений будут иметь сертификат о вакцинации от коронавируса или будут проходить ПЦР-тестирование каждые три дня предоставят справку о том, что переболели коронавирусом.

Напомним

Накануне Кабинет Министров Украины принял изменения в постановление № 1236, устанавливающий новые карантин для предотвращения распространения COVID-19.

Контекст

Разговоры об усилении карантина ведутся с началом осени, когда в Украине начали фиксировать прирост заболеваемости, которого не было еще с мая.

Министерство здравоохранения сообщало, что уже подало ходатайство в Кабинет министров Украины относительно перевода страны в “желтой” зоны карантина.