Бізнес сам обиратиме, як працювати під час карантинних обмежень — міністр

Цитата

“Ті зміни, які ми запропонували в постанові, дозволяють працювати закладам або з такими обмеженнями, які були для жовтого рівня епідемічної небезпеки, або ж, якщо вакциновано 80% колективу і приходять вакциновані люди — в кінотеатр або в спортзал, тоді можна ці обмеження не застосовувати. Власник закладу обирає, яким шляхом рухатися: або працює в карантинних обмеженнях, або показує, що цей заклад працює для вакцинованих і у ньому весь колектив вакцинований”, — сказав Ляшко.

Деталі

Він також зазначив, що таким чином можна біде працювати і під час “червоного” рівня епідемічної небезпеки у тому разі, якщо 100% працівників закладів будуть мати сертифікат про вакцинацію від коронавірусу або ж будуть проходити ПЛР-тестування кожні три дні чи нададуть довідку про те, що перехворіли на коронавірус.

Нагадаємо

Напередодні Кабінет Міністрів України ухвалив зміни до постанови № 1236, що встановлює нові карантинні обмеження для запобігання поширенню COVID-19.

Контекст

Розмови про посилення карантину ведуться з початком осені, коли в Україні почали фіксувати приріст захворюваності, якого не було ще з травня.

Міністерство охорони здоров’я повідомляло, що вже подало клопотання до Кабінету міністрів України щодо переведення країни до “жовтої” зони карантину.

Карантин для протидії поширенню нового типу коронавірусу в Україні запровадили з 12 березня 2020 року. Потім його неодноразово продовжували і влітку перевили у форму адаптивного карантину.

З 8 по 24 січня в Україні діяв жорсткий карантин. Його вводили, щоб “збити” хвилю захворюваності на COVID-19. У МОЗ зазначали, що головного ефекту від січневого “локдауну” вдалося досягти.

Україна з 25 січня повернулася до обмежень, які діяли до січневого жорсткого карантину.

З 24 лютого Україна знову повернулася до адаптивного карантину з впровадженням чотирьох рівнів епідемічної небезпеки.

16 червня уряд пом’якшив карантинні обмеження в Україні і продовжив дію карантину до жовтня.

У межах адаптивного карантину регіони позначаються кольорами — зеленим, жовтим, помаранчевим або червоним рівнем небезпеки поширення COVID-19, залежно від епідемічної ситуації. Зважаючи на “колір” регіону різняться й обмежувальні заходи. Так, зелений рівень передбачає мінімальні обмеження. Жовтий рівень — за замовчуванням діяв на території всієї країни з моменту введення адаптивного карантину. Помаранчевий рівень — встановлюється після жовтого і свідчить про ускладнення епідемічної ситуації. Червоний рівень — передбачає більш жорсткі обмеження, як це було під час січневого “локдауну”.