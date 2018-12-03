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Бизнес поддержал детей с синдромом Дауна на четверть миллиона гривен

Бизнес поддержал детей с синдромом Дауна на четверть миллиона гривен

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 4 декабря. УНН. В Киеве 2 декабря состоялся 7 турнир по боулингу для поддержки детей с синдромом Дауна "Кубок открытых сердец-2018", передает корреспондент УНН.

Цель турнира — сбор средств, необходимых для работы программ Центра раннего развития детей с синдромом Дауна, которыми занимается всеукраинская благотворительная организация “Даун Синдром”.

“ВБО ”Даун Синдром“ - это организация, которая объединяет более 900 семей по Украине, имеющих детей с синдромом Дауна. Наша миссия — не только предоставить услуги родителям ”солнечных“ детей. Это еще и проведение семинаров, изготовление пособий. Те, которые будут распространяться по всей Украине, чтобы поддержку Центра чувствовали в каждом уголке страны”, - рассказала президент ВБО "Даун Синдром“ Елена Большанина.

Центр развития детей с синдромом Дауна действует по 4 основным направлениям — "Центр раннего развития", модель школьного образования "Перспектива 21/3", "Украинская медицинская группа" и "Поддержка трудоустройства для молодых людей с синдромом Дауна". На базе Центра проходят регулярные занятия и семинары. Квалифицированная помощь специалистов центра является крайне важной для родителей особых детей.

"Когда узнаешь о диагнозе своего ребенка — ты не знаешь, куда идти, что делать и как с этим жить. Благодаря поддержке специалистов Центра родители преодолевают трудности. А еще — мы познакомились с другими семьями, которые имеют "солнечных" детей. Обмениваемся опытом, дружим", - отметила мама девочки с этим диагнозом Дарьи Татьяна Лещенко.

Кроме благотворительных организаций в Украине поддержку детям с синдромом Дауна оказывают международные доноры и социально-ответственный бизнес. Одна из таких компаний — оператор государственных лотерей "М.С.Л.", который уже второй год подряд выступает официальным партнером мероприятия и участвует в соревнованиях.

"Мы второй раз участвуем в этом турнире. Наша цель — поддержать организацию "Даун Синдром", которая уже много лет без поддержки со стороны государства окружает себя социально ответственным бизнесом. Здесь присутствуют компании, которые понимают необходимость поддержки социальных проектов, помогают детям с синдромом Дауна в прекрасном формате — боулинг", - рассказал директор по маркетингу "М.С.Л." Павел Вайсеро.

С каждым годом количество участников турнира растет, говорит Вайсеро. В этом году в турнире по боулингу для особых детей приняли участие 15 команд.

“Наши сотрудники — не исключение. Когда мы бросили клич и стали собирать команду, чтобы принять участие в мероприятии, мы не ожидали такого количества желающих. Именно поэтому у нас сегодня выставлено 2 команды. В следующем году мы будем делать определенный отбор для того, чтобы все желающие имели возможность с одной стороны — поиграть, а с другой — присоединиться к благотворительной акции", - отметил Вайсеро.

По итогам турнира организаторам удалось собрать 240 тыс. гривен. Собранные средства будут направлены на поддержку детей с синдромом Дауна.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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