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Бізнес підтримав дітей із синдромом Дауна на чверть мільйона гривень

Бізнес підтримав дітей із синдромом Дауна на чверть мільйона гривень

Київ • УНН

 • 47811 перегляди

КИЇВ. 4 грудня. УНН. У Києві 2 грудня відбувся 7 турнір із боулінгу для підтримки дітей з синдромом Дауна “Кубок відкритих сердець-2018”, передає кореспондент УНН.

Мета турніру — збір коштів, необхідних для роботи програм Центру раннього розвитку дітей із синдромом Дауна, якими опікується всеукраїнська благодійна організація "Даун Синдром".

"ВБО "Даун Синдром" - це організація, яка об'єднує понад 900 сімей по Україні, які мають дітей із синдромом Дауна. Наша місія - не лише надати послуги батькам "сонячних" дітей. Це ще й проведення семінарів, виготовлення посібників. Ті, які будуть розходитися по всій Україні, аби підтримку Центру відчували у кожному куточку країни", - розповіла президент ВБО "Даун Синдром" Олена Большаніна.

Центр розвитку дітей із синдромом Дауна діє за 4 основними напрямками — “Центр раннього розвитку”, модель шкільної освіти “Перспектива 21/3”, " Українська медична група" та “Підтримка працевлаштування для молодих людей із синдромом Дауна”. На базі Центру проходять регулярні заняття та семінари. Кваліфікована допомога фахівців центру є вкрай важливою для батьків особливих дітлахів.

"Коли дізнаєшся про діагноз своєї дитини - ти не знаєш, куди іти, що робити та як із цим жити. Завдяки підтримці фахівців Центру батьки долають труднощі. А ще - ми познайомилися із іншими сім'ями, які мають "сонячних" дітей. Обмінюємося досвідом, товаришуємо", - зазначила мама дівчинки з цим діагнозом Дарини Тетяна Лещенко.

Окрім благодійних організацій в Україні підтримку дітям з синдромом Дауна надають міжнародні донори та соціально-відповідальний бізнес. Одна з таких компаній - оператор державних лотерей "М.С.Л.", який вже другий рік поспіль виступає офіційним партнером заходу та бере участь у змаганнях.

"Ми вдруге беремо участь у цьому турнірі. Наша мета - підтримати організацію "Даун Синдром", яка вже протягом багатьох років без підтримки з боку держави оточує себе соціально відповідальним бізнесом. Тут присутні компанії, які розуміють необхідність підтримки соціальних проектів, допомагають діткам із синдромом Дауна у прекрасному форматі - боулінг" - розповів директор із маркетингу "М.С.Л." Павло Вайсеро.

З кожним роком кількість учасників турніру зростає, каже пан Вайсеро. Цьогоріч у турнірі із боулінгу задля особливих дітлахів узяли участь 15 команд.

"Наші співробітники - не виключення. Коли ми кинули клич і почали збирати команду, щоб взяти участь у заході, ми не очікували такої кількості бажаючих. Саме тому у нас сьогодні виставлено 2 команди. Наступного року ми будемо робити певний відбір для того, щоб усі хто бажає, мали змогу з одного боку - пограти, а з іншого - долучитися до благодійного заходу", - зазначив Вайсеро.

За підсумками турніру організаторам вдалось зібрати 240 тис. гривень. Зібрані кошти будуть спрямовані на підтримку малюків із синдромом Дауна.

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