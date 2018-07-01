Беженцы с юга Сирии гибнут на границе с Иорданией
Киев • УНН
КИЕВ. 1 июля. УНН. От голода, жажды и болезней 15 беженцев, бежавших из сирийской провинции Дераа к иорданской границе, погибли. Об этом сказал агентству Анадолу представитель вооруженной сирийской оппозиции Ибрахим Джавад, передает УНН.
По его словам, после начала атак сил режима Башара Асада в Дераа свои дома за 10 дней покинуло не менее 150 тысяч человек.
"Беженцы живут под открытым небом и нуждаются в палатках, продовольствии и питьевой воде. Температура воздуха здесь достигает 40-43 градусов по Цельсию. Песчаные бури усугубляют ситуацию", - сказал Джавад.
Как сообщал УНН, режим Башара Асада и его сторонники с помощью военных самолетов разбомбили крайней мере три медицинских учреждения на юге Сирии за одну ночь.
Из-за эскалации конфликта в регионе около 45 000 человек вынуждены были покинуть свои дома и перейти на удерживаемую повстанцами территорию возле границы с Иорданией.