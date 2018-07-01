Біженці з півдня Сирії гинуть на кордоні з Йорданією

За його словами, після початку атак сил режиму Башара Асада в Дераа свої будинки за 10 днів залишило не менше 150 тисяч чоловік.

"Біженці живуть під відкритим небом і потребують наметів, продовольстві та питної води. Температура повітря тут досягає 40-43 градусів за Цельсієм. Піщані бурі погіршують ситуацію", - сказав Джавад.

Як повідомляв УНН, режим Башара Асада і його прихильники з допомогою військових літаків розбомбили принаймні три медичних заклади на півдні Сирії за одну ніч.



Через ескалацію конфлікту в регіоні близько 45 000 чоловік змушені були покинути свої будинки і перейти на утримувану повстанцями територію біля кордону з Йорданією.