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Біженці з півдня Сирії гинуть на кордоні з Йорданією

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 липня. УНН. Від голоду, спраги і хвороб 15 біженців, які втекли з сирійської провінції Дераа до йорданського кордону, загинули. Про це сказав агентству Анадолу представник збройної сирійської опозиції Ібрахім Джавад, передає УНН.

За його словами, після початку атак сил режиму Башара Асада в Дераа свої будинки за 10 днів залишило не менше 150 тисяч чоловік.

"Біженці живуть під відкритим небом і потребують наметів, продовольстві та питної води. Температура повітря тут досягає 40-43 градусів за Цельсієм. Піщані бурі погіршують ситуацію", - сказав Джавад.

Як повідомляв УНН, режим Башара Асада і його прихильники з допомогою військових літаків розбомбили принаймні три медичних заклади на півдні Сирії за одну ніч.

Через ескалацію конфлікту в регіоні близько 45 000 чоловік змушені були покинути свої будинки і перейти на утримувану повстанцями територію біля кордону з Йорданією.

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