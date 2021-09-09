Драка Тищенко и Лероса. Регламентный комитет ВР ждет обращение фракции, чтобы отстранить депутатов от заседаний
Киев • УНН
КИЕВ. 9 сентября. УНН. Народный депутат из фракции "Слуга народа" Николай Тищенко силой прекратил выступление внефракционного депутата Гео Лероса, который с трибуны парламента обвинил президента Владимира Зеленского и ОП в срыве операции украинских спецслужб по задержанию "вагнеровцев". Тищенко во время выступления Лероса подошел к трибуне, после чего возникла потасовка. УНН узнал у члена Регламентного комитета Юрия Загороднего, какое наказание теперь грозит двум нардепам.
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“Сама фракция “Слуги народа” инициирует их отстранение от нескольких заседаний, есть така норма регламента. Говорится только об определенном количестве заседаний. Когда поступят документы в регламентный комитет, мы будем это рассматривать, но такая норма наказания есть. По регламенту мы ничего больше сделать не можем. Согласно закону лишить статуса народного депутата может только та политическая сила на своем съезде, к которой депутат принадлежит. Действует ли на депутатов подобное наказание? Только если он дружит с головой и у него есть элементарное воспитание - то да. А если проблемы с психикой - то конечно нет. Уже их политическая сила должна принимать решение, что с ними делать, может быть им порекомендуют обследоваться у психиатра”, - сказал Загородний.
Контекст
Напомним, председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия призвал отстранить нардепов Николая Тищенко и Гео Лероса за драку в Верховной Раде.
По словам Тищенко, фракция "Слуга народа" выразила свою точку зрения относительно этой ситуации и считает, что Лерос должен сложить мандат за свои действия.
Лерос говорит, что в его словах не было оскорблений в адрес президента. Кроме того, он сказал, что не считает нужным придавать ценность словам Арахамии, поскольку он выступил также не по теме рассматриваемого вопроса. При этом Лерос подчеркнул, что "готов абсолютно ко всем действиям" в случае если регламентный комитет примет соответствующее решение.