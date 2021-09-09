Бійка Тищенка та Лероса. Регламентний комітет ВР чекає звернення фракції, щоб усунути депутатів від засідань

Цитата

"Сама фракція "Слуги народу" ініціює їх відсторонення від декількох засідань, є така норма регламенту. Говориться лише про певну кількість засідань. Коли надійдуть документи до регламентного комітету, ми будемо це розглядати, але така норма покарання є. За регламентом ми нічого більше зробити не можемо. Відповідно до закону, позбавити статусу народного депутата може тільки та політична сила на своєму з'їзді, до якої депутат належить. Чи діє на депутатів подібне покарання? Тільки якщо він дружить з головою і у нього є елементарне виховання - то так. А якщо проблеми з психікою - то звичайно ні. Уже їх політична сила повинна приймати рішення, що з ними робити, може бути їм порекомендують обстежитися у психіатра", - сказав Загородній.

Контекст

Нагадаємо, голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія закликав усунути нардепів Миколу Тищенка і Гео Лероса за бійку у Верховній Раді.

За словами Тищенка, фракція "Слуга народу" висловила свою точку зору щодо цієї ситуації і вважає, що Лерос повинен скласти мандат за свої дії.

Лерос каже, що в його словах не було образ на адресу президента. Крім того, він сказав, що не вважає за потрібне надавати цінність словами Арахамії, оскільки він виступив також не по темі питання, що розглядається. При цьому Лерос наголосив, що "готовий абсолютно до всіх дій" у разі якщо регламентний комітет ухвалить відповідне рішення.