Драка между учителями и учеником в Тернопольской области: один из педагогов - в больнице

"Происшествие имело место 6 марта в селе Озерная Зборовского района Тернопольской области. Полиция рассматривает сейчас две версии этого события, поскольку возбуждено два уголовных производства. Две стороны обратились в полицию 8 марта - через два дня после того, как инцидент имел место", - проинформировал Крета.

Как он отметил, что в полицию обратилась учитель-психолог школы из-за того, что учитель истории той же школы нанес ей телесные повреждения. После поступило еще одно заявление от учителя истории этой школы, который заявил, что ему нанес телесные повреждения муж учительницы-психолога.

На момент обращения в полицию учитель истории уже находился в Зборовской районной больнице в отделе травматологии с телесными повреждениями. Врачи констатировали у него легкие телесные повреждения. У мужчины травма руки и ушиб мягких частей лица.

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По версии учителя, на уроках он имел конфликт с сыном учительницы-психолога, который является учеником той же школы. Когда конфликт был исчерпан, мужчина вышел на улицу. В тот момент подъехал отец парня и якобы нанес педагогу телесные повреждения, в результате чего того госпитализировали.

В то же время учительница-психолог уверяет, что учитель истории вызывающе относился к ее сыну - ученику этой школы.

"Она как учитель-психолог отвечает за порядок в школе. Накануне ученики 8 и 9 классов между собой поссорились. Женщина пришла в класс разбираться. Оказалось, что произошла словесная перепалка, а 11-классники были ее свидетелями. Учительница позвала своего сына и нескольких ребят, чтобы установить истину, кто из детей был неправ. Когда они разбирались, в класс зашел учитель истории. Он выгнал учеников из класса. Между ним и 11-классником - сыном психолога - возник конфликт. Они вышли в коридор, где подняли словесную перепалку", - уточнил пресс-секретарь.

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Он добавил, что, услышав перепалку, психолог пригрозила записать ее на видео в качестве доказательства. Это спровоцировало учителя и он якобы ударил женщину по лицу.

Возбуждено два уголовных производства по ст. 125 Уголовного кодекса Украины и по заявлению психолога, и по заявлению учителя истории.

"На сегодняшний день в отношении женщины назначена судебно-медицинская экспертиза. Относительно учителя, который пребывает на стационарном лечении, мы ждем заключение врачей. После этого будут приняты решения, опрошенные очевидцы событий", - отметил Крета.

Напомним, неизвестные в камуфляжной форме избили 20-летнего мужчину в селе Новая Збурьевка в Херсонской области.