Бійка між учителями та учнем на Тернопільщині: один з педагогів – у лікарні

“Подія мала місце 6 березня у селі Озерна Зборівського району Тернопільської області. Поліція розглядає зараз дві версії цієї події, оскільки порушено два кримінальних провадження. Дві сторони звернулися в поліцію 8 березня — через два дні після того, як інцидент мав місце”, — проінформував Крета.

Як він зазначив, що до поліції звернулася вчитель-психолог школи через те, що вчитель історії тієї ж школи наніс їй тілесні ушкодження. Опісля надійшла ще одна заява: від вчителя історії цієї школи, який заявив, що йому наніс тілесні ушкодження чоловік вчительки-психолога.

На момент звернення до поліції вчитель історії вже знаходився у Зборівській районній лікарні у відділі травматології з тілесними ушкодженнями. Лікарі констатували в нього легкі тілесні ушкодження. У чоловіка травма руки та забій м’яких частин обличчя.

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За версією вчителя, під час уроків він мав конфлікт з сином вчительки-психолога, який є учнем тієї ж школи. Коли конфлікт було вичерпано, чоловік вийшов надвір. У той момент під’їхав батько хлопця і нібито наніс педагогові тілесні ушкодження, внаслідок чого того госпіталізували.

Водночас вчителька-психолог запевняє, що вчитель історії зухвало ставився до її сина — учня цієї школи.

“Вона як вчитель-психолог відповідає за порядок у школі. Напередодні учні 8 і 9 класів між собою посварилися. Жінка прийшла в клас розбиратися. Виявилося, що сталася словесна перепалка, а 11-класники були її свідками. Учителька покликала свого сина і кількох хлопців, аби встановити істину, хто з дітей був неправий. Коли вони розбиралися, до класу зайшов вчитель історії. Він вигнав учнів з класу. Між ним та 11-класником — сином психолога — виник конфлікт. Вони вийшли в коридор, де зчинили словесну перепалку”, — уточнив речник.

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Він додав, що, почувши перепалку, психолог пригрозила записати її на відео як доказ. Це спровокувало вчителя і він нібито вдарив жінку в обличчя.

Наразі порушено два кримінальні провадження за ст. 125 Кримінального кодексу України і по заяві психолога, і по заяві вчителя історії.

“На сьогодні щодо жінки призначена судово-медична експертиза. Щодо вчителя, який є на стаціонарному лікуванні, ми чекаємо висновок лікарів. Після цього будуть прийняті рішення, опитані очевидці подій”, — зазначив Крета.

Нагадаємо, невідомі в камуфляжній формі побили 20-річного чоловіка у селі Нова Збур’ївка на Херсонщині.