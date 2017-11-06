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Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
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Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

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14:39 • 94502 просмотра

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 102045 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
13:46 • 101830 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

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Драка футбольных фанатов в Киеве: 79 человек задержаны, один в больнице

Драка футбольных фанатов в Киеве: 79 человек задержаны, один в больнице

Киев  •  УНН

 • 18579 просмотра

КИЕВ. 6 ноября. УНН. Полицейские после драки футбольных болельщиков задержали 79 человек, три человека обратились за помощью к врачам. Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева, передает УНН.

"К правоохранителям поступила информация, что на улице происходит массовая драка с участием более сотни человек. На место происшествия прибыли экипажи патрульных и сотрудники Голосеевского управления полиции. После этого на месте задержали 30 человек, а впоследствии - еще 49 правонарушителей. Всех их доставили в управление полиции", - говорится в сообщении.

По предварительной информации, конфликт возник между болельщиками спортивных клубов. Фанаты договорились о встрече в конкретном месте, после чего начали выяснять отношения.

Работники полиции установили личные данные всех участников конфликта, на часть из них составили административные протоколы по ст.173 (мелкое хулиганство) и 185 (злостное неповиновение законному распоряжению или требованию полицейского, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы, военнослужащего) кодекса Украины об административных правонарушениях и отпустили.

Трем пострадавшим была оказана медицинская помощь. В настоящее время в больнице находится один человек, двое других - оставили медицинское учреждение.

Сведения о событии внесли в ЕРДР, начато уголовное производство по ч.2 ст.296 (хулиганство). Санкция статьи предусматривает до четырех лет лишения свободы.

Как сообщал УНН, на улице Василия Касияна в Киеве футбольные болельщики устроили массовую драку.

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