Драка футбольных фанатов в Киеве: 79 человек задержаны, один в больнице
Киев • УНН
КИЕВ. 6 ноября. УНН. Полицейские после драки футбольных болельщиков задержали 79 человек, три человека обратились за помощью к врачам. Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева, передает УНН.
"К правоохранителям поступила информация, что на улице происходит массовая драка с участием более сотни человек. На место происшествия прибыли экипажи патрульных и сотрудники Голосеевского управления полиции. После этого на месте задержали 30 человек, а впоследствии - еще 49 правонарушителей. Всех их доставили в управление полиции", - говорится в сообщении.
По предварительной информации, конфликт возник между болельщиками спортивных клубов. Фанаты договорились о встрече в конкретном месте, после чего начали выяснять отношения.
Работники полиции установили личные данные всех участников конфликта, на часть из них составили административные протоколы по ст.173 (мелкое хулиганство) и 185 (злостное неповиновение законному распоряжению или требованию полицейского, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы, военнослужащего) кодекса Украины об административных правонарушениях и отпустили.
Трем пострадавшим была оказана медицинская помощь. В настоящее время в больнице находится один человек, двое других - оставили медицинское учреждение.
Сведения о событии внесли в ЕРДР, начато уголовное производство по ч.2 ст.296 (хулиганство). Санкция статьи предусматривает до четырех лет лишения свободы.
Как сообщал УНН, на улице Василия Касияна в Киеве футбольные болельщики устроили массовую драку.