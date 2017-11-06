Бійка футбольних фанатів у Києві: 79 осіб затримані, один чоловік у лікарні
Київ • УНН
КИЇВ. 6 листопада. УНН. Поліцейські після бійки футбольних вболівальників затримали 79 осіб, троє людей звернулись по допомогу до лікарів. Про це повідомляє прес-служба поліції Києва, передає УНН.
"До правоохоронців надійшла інформація, що на вулиці відбувається масова бійка за участю понад сотні осіб. На місце події прибули екіпажі патрульних та співробітники Голосіївського управління поліції. Після цього на місці затримали 30 осіб, а згодом – ще 49 правопорушників. Усіх їх доставили до управління поліції", - сказано у повідомленні.
За попередньою інформацією, конфлікт виник між вболівальниками спортивних клубів. Фанати домовилися про зустріч у конкретному місці, після чого почали з'ясовувати стосунки.
Працівники поліції встановили особисті дані усіх учасників конфлікту, на частину з них склали адміністративні протоколи за ст.173 (дрібне хуліганство) та ст.185 (злісна непокора законному розпорядженню або вимозі поліцейського, члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону, військовослужбовця) Кодексу України про адміністративні правопорушення та відпустили.
Трьом потерпілим була надана медична допомога. На цей час у лікарні знаходиться один чоловік, двоє інших - залишили медичний заклад.
Відомості про подію внесли до ЄРДР, розпочато кримінальне провадження за ч.2 ст.296 (хуліганство). Санкція статті передбачає до чотирьох років позбавлення волі.
Як повідомляв УНН, на вулиці Василя Касіяна у Києві футбольні вболівальники влаштували масову бійку.