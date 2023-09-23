Бой Усика против Фьюри состоится - менеджер британского тяжеловеса

Детали

Менеджер Фьюри изначально отметил, что не может рассказывать о ходе переговоров в деталях и не будет конкретизировать.

"Извините, но я не могу рассказать, что сейчас происходит за кулисами. Поэтому скажу так. Если бы у вас был список рождественских пожеланий, если бы в нем случайно оказался один такой очень важный бой в хевивейте, о котором вы давно мечтали и который сильно хотите увидеть, то я вас поздравляю - уже скоро ваша мечта может осуществиться".

Ведущий уточнил у Брауна, говорит ли он сейчас о бое между Фьюри и Усиком. Тот подтвердил, при этом обозначив определенную дату.

"Я так скажу. Уже к Рождеству инвесторы из Саудовской Аравии сделают так, что сбудутся все мечты", - добавил менеджер.

Дополнение

В настоящее время Александр Усик является чемпионом мира по версиям WBO, IBF, WBA и IBO. В профессиональном ринге украинец провел 21 бой, в каждом из которых победил. При этом, 14 побед были одержаны досрочно нокаутом.

Тайсон Фьюри в настоящее время является чемпионом мира по версии WBC. Он провел 34 боя, в 33 из которых победил. 24 случае нокаутом.

Боксеры могут провести бой за титул абсолютного чемпиона мира. Однако, некоторые эксперты убеждены, что такой бой никогда не будет проведен из-за плотного графика боксеров и обязательных боев с претендентами.

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