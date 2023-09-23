Бій Усика проти Ф’юрі відбудеться – менеджер британського важковаговика

Деталі

Менеджер Ф’юрі спочатку зазначив, що не може розповідати про перебіг переговорів у деталях і не буде конкретизувати.

"Вибачте, але я не можу розповісти, що зараз відбувається за лаштунками. Тому скажу так. Якби у вас був список різдвяних побажань, якби в ньому випадково опинився один такий дуже важливий бій у хевівейті, про який ви давно мріяли і який сильно хочете побачити, то я вас вітаю - вже скоро ваша мрія може здійснитися".

Ведучий уточнив у Брауна, чи говорить він зараз про бій між Ф'юрі та Усиком. Той підтвердив, при цьому окресливши певну дату.

"Я так скажу. Уже до Різдва інвестори з Саудівської Аравії зроблять так, що збудуться всі мрії", - додав менеджер.

Доповнення

Наразі Олександр Усік є чемпіоном світу за версіями WBO, IBF, WBA та IBO. У професійному ринзі українець провів 21 бій, у кожному з яких переміг. При цьому, 14 перемог було здобуто достроково нокаутом.

Тайсон Ф’юрі наразі є чемпіоном світу за версією WBC. Він провів 34 бої, у 33 з яких переміг. 24 разі нокаутом.

Боксери можуть провести бій за титул абсолютного чемпіона світу. Однак, деякі експерти переконані, що такий бій ніколи не буде проведено через щільний графік боксерів та обов’язкові бої з претендентами.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Батько Тайсона Ф'юрі назвав бажаного суперника для сина і це не Усик