Бывший министр финансов Великобритании Алистер Дарлинг умер в возрасте 70 лет

Бывший министр финансов Алистер Дарлинг, который провел Великобританию через финансовый кризис 2008 года, умер в возрасте 70 лет. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление семьи умершего, пишет УНН.

Мистер Дарлинг, любимый муж Маргарет и любимый отец Калума и Анны, умер после короткого периода пребывания в Западной общей больнице под превосходным наблюдением онкологической группы - говорится в заявлении его семьи.

Также смерть бывшего канцлера прокомментировал лидер Лейбористской партии Британии Кейр Стармер.

"Его запомнят как канцлера, чей спокойный опыт и честность помогли вести Великобританию через суматоху мирового финансового кризиса", - отметил он.

Детали

Дарлинг был членом парламента с 1987 года. Он занимал различные руководящие должности в лейбористском правительстве, включая министра транспорта, министра Шотландии и бизнес-секретаря, прежде чем его повысили до канцлера в 2007 году.

Однако Алистер Дарлинг был наиболее известен как человек, который заботился об экономике Великобритании, когда половина ее банковской системы потерпела крах.

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