Биткоин подскочил до 51,718 долларов США

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Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 55070 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
3 марта, 20:50 • 76145 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

Эксклюзив
"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
3 марта, 15:41 • 110818 просмотра

"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
3 марта, 11:09 • 146300 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

Эксклюзив
Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
3 марта, 07:14 • 196298 просмотра

Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей
3 марта, 04:20 • 193754 просмотра

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
2 марта, 18:35 • 280175 просмотра

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить
2 марта, 18:15 • 328672 просмотра

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне
2 марта, 17:53 • 157910 просмотра

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО
2 марта, 17:42 • 143185 просмотра

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Актуальное
Биткоин подскочил до 51,718 долларов США

Биткоин подскочил до 51,718 долларов США

Киев  •  УНН

 • 18568 просмотра

КИЕВ. 8 марта. УНН. Биткоин в ходе торговой сессии вырос на 4.42% и достиг 51,718 тыс. Долларов. Об этом свидетельствуют данные портала CoinDesk состоянию на 3:14 по времени Киева, передает УНН.

Детали

По данным на 4:53 курс биткоина находился на уровне 50,714 тыс. (+ 2.51%).

Что предшествовало

В общем, от минимума этого года, криптовалюта подорожала на 83,7%, что по состоянию на 4 января составляло прирост в 27 734 долларов.

Пик стоимости биткоина 22 февраля составил 57 128,64 долларов.

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Справка

Биткоин — децентрализованная система одноименной криптовалюты на основе технологии блокчейн. Она может быть эмитирована любым пользователем, который является участником системы. Для этого необходимо создавать новые блоки системы с помощью вычислительного устройства.

Концепция системы была опубликована в ноябре 2008 года. Стремительный рост популярности биткоинов произошел в последние годы. Эмиссия этой криптовалюты ограничена, сейчас “добыта” большая часть биткоинов.

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