Биткоин подскочил до 51,718 долларов США
Киев • УНН
КИЕВ. 8 марта. УНН. Биткоин в ходе торговой сессии вырос на 4.42% и достиг 51,718 тыс. Долларов. Об этом свидетельствуют данные портала CoinDesk состоянию на 3:14 по времени Киева, передает УНН.
Детали
По данным на 4:53 курс биткоина находился на уровне 50,714 тыс. (+ 2.51%).
Что предшествовало
В общем, от минимума этого года, криптовалюта подорожала на 83,7%, что по состоянию на 4 января составляло прирост в 27 734 долларов.
Пик стоимости биткоина 22 февраля составил 57 128,64 долларов.
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Справка
Биткоин — децентрализованная система одноименной криптовалюты на основе технологии блокчейн. Она может быть эмитирована любым пользователем, который является участником системы. Для этого необходимо создавать новые блоки системы с помощью вычислительного устройства.
Концепция системы была опубликована в ноябре 2008 года. Стремительный рост популярности биткоинов произошел в последние годы. Эмиссия этой криптовалюты ограничена, сейчас “добыта” большая часть биткоинов.