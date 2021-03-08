Біткоїн підскочив до 51,718 доларів США
Київ • УНН
КИЇВ. 8 березня. УНН. Біткоїн в ході торгової сесії зростав на 4.42% і сягнув 51,718 тис. доларів. Про це свідчать дані порталу CoinDesk станом на 3:14 за часом Києва, передає УНН.
Деталі
За даними на 4:53 курс біткоїнів знаходився на рівні 50,714 тис. (+ 2.51%).
Що передувало
Загалом, від цьогорічного мінімуму, криптовалюта подорожчала на 83,7%, що станом на 4 січня складало приріст у 27 734 доларів.
Пік вартості біткоїна 22 лютого склав 57 128,64 доларів.
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Довідково
Біткоїн — децентралізована система однойменної криптовалюти на основі технології блокчейн. Її може емітувати будь-який користувач, який є учасником системи. Для цього необхідно створювати нові блоки системи за допомогою обчислювального пристрою.
Концепція системи була опублікована в листопаді 2008 року. Стрімке зростання популярності біткоїнів сталось в останні роки. Емісія цієї криптовалюти обмежена, зараз “здобута” велика частина біткоїнів.