Биткоин упал на фоне заявлений главы центрального США: что случилось

В четверг биткоин продолжил снижение, еще больше отступив от своего недавнего пика из-за не благоприятного прогноза Федеральной резервной системы США. Пишет УНН со ссылкой на Investing.

По состоянию на 01:08 по восточноевропейскому времени биткоин подешевел на 2,6% до $101 153,0, кратковременно опускаясь ниже $100 000. Недавний рекорд криптовалюта установила во вторник, достигнув $108 244,9, благодаря планам президента Дональда Трампа по созданию государственного биткоин-резерва.

Несмотря на снижение процентных ставок ФРС на 25 базисных пунктов, центральный банк заявил о замедлении темпов дальнейших снижений, поддержав только два снижения в 2025 году. Это свидетельствует о длительной политике высоких ставок, которая снижает ликвидность и делает спекулятивные активы, в частности биткоин, менее привлекательными.

Председатель ФРС Джером Пауэлл во время заседания подчеркнул, что центральному банку не разрешено накапливать биткоины, и этот вопрос требует рассмотрения Конгрессом. Эти заявления вызвали сомнения относительно реализации планов Трампа, который не предоставил деталей по созданию резерва.

На фоне этих новостей биткоин потерял позиции, а более широкий крипторынок последовал его примеру. Эфир подешевел на 4,7% до $3 684,62, XRP снизился на 5,6% до $2,3701, а Polygon, Cardano и Solana потеряли от 2,5% до 6%. Мем-токен Dogecoin также упал на 5,6%.

Напомним

Резкий рост стоимости биткоина привлек внимание элитных модных брендов и ритейлеров, которые начали рассматривать криптовалюту как средство платежа. Это не только открывает доступ к новым источникам дохода, но и помогает завоевать лояльность криптоинвесторов.