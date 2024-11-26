Биткоин стремительно падает ниже 94 тысяч долларов: что произошло
Киев • УНН
Биткоин упал на 4,31% до $93,909 после заявлений Трампа о возможном введении новых торговых тарифов против Китая. Большинство криптовалют также снизились, кроме Ethereum, который показал незначительный рост.
Крупнейшая криптовалюта мира продолжила вчерашнее падение из-за угроз Дональда Трампа о новых торговых тарифах против Китая. Пишет УНН со ссылкой на Investing.
По состоянию на 09:30 по Киевскому времени, биткоин упал на 4,31% и теперь стоит $93,909.
Падение связано с заявлениями новоизбранного президента США Дональда Трампа, который пригрозил введением новых торговых тарифов в отношении Китая и других стран.
Большинство криптовалют, включая альткоины, продолжили снижение вслед за биткоином. Исключением стал Ethereum, вторая по капитализации криптовалюта, которая незначительно выросла до $3 242,17.
XRP потерял 1,4% после прошлонедельного роста, вызванного новостью о предстоящей отставке председателя SEC Гэри Хенслера в январе.
Solana, Cardano и Polygon испытали снижение от 1,9% до 6,3%, а мем-токен Dogecoin упал на 4,2%.
Напомним
Вчера вечером биткоин резко обвалился до $95 тысяч.