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Биткоин стремительно падает ниже 94 тысяч долларов: что произошло

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Биткоин упал на 4,31% до $93,909 после заявлений Трампа о возможном введении новых торговых тарифов против Китая. Большинство криптовалют также снизились, кроме Ethereum, который показал незначительный рост.

Крупнейшая криптовалюта мира продолжила вчерашнее падение из-за угроз Дональда Трампа о новых торговых тарифах против Китая. Пишет УНН со ссылкой на Investing.

По состоянию на 09:30 по Киевскому времени, биткоин упал на 4,31% и теперь стоит $93,909.

Падение связано с заявлениями новоизбранного президента США Дональда Трампа, который пригрозил введением новых торговых тарифов в отношении Китая и других стран.

Большинство криптовалют, включая альткоины, продолжили снижение вслед за биткоином. Исключением стал Ethereum, вторая по капитализации криптовалюта, которая незначительно выросла до $3 242,17.

XRP потерял 1,4% после прошлонедельного роста, вызванного новостью о предстоящей отставке председателя SEC Гэри Хенслера в январе.

Solana, Cardano и Polygon испытали снижение от 1,9% до 6,3%, а мем-токен Dogecoin упал на 4,2%.

Напомним

Вчера вечером биткоин резко обвалился до $95 тысяч.

Ирина Колесник

Ирина Колесник

Экономика