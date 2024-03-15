Биткоин падает после достижения исторического максимума

После установления нового рекорда биткоин менее чем за сутки упал до уровня около $67 320. Об этом свидетельствуют данные CoinMarketCap, пишет УНН.

Детали

За один день актив потерял 7,72% своей стоимости. Важно заметить, что спад биткоина последовал после достижения нового исторического максимума в $73 803, который устанавливался уже четвертый день подряд.

Большинство криптовалют с наибольшей капитализацией потеряли стоимость. Ethereum за последние сутки потерял 7,36% и торгуется примерно на уровне $3 679. Наибольший потери за последние 24 часа отмечаются у Dogecoin, который потерял 11,59%. Только Solana наоборот продемонстрировала рост. За сутки актив вырос на 4,46% до $174.

Причиной падения криптовалют называют обнародование в четверг, 14 марта, данных Бюро статистики труда США.

Напомним,

Золото и биткойн рассматриваются инвесторами как активы-убежища в турбулентные времена, причем золото является стабильным активом, а биткойн считается цифровым эквивалентом, хотя они имеют разные базовые факторы, определяющие их цены.