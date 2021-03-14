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BioNTech создала альянс с компаний, которые планируют изготовить 2 миллиарда доз вакцин в этом году

BioNTech создала альянс с компаний, которые планируют изготовить 2 миллиарда доз вакцин в этом году

Киев  •  УНН

 • 12891 просмотра

КИЕВ. 14 марта. УНН. Немецкая компания BioNTech SE, которая присоединилась к Pfizer Inc. для производства и распространения вакцины, создала альянс из 13 компаний. Об этом пишет УНН со ссылкой на The Wall Street Journal.

Детали

Переговоры о новом производственном альянсе координировались с Pfizer. Альянс с 13 компаний, включая Novartis AG, Merck KGaA и Sanofi SA, ставит цель - в этом году сделать два миллиарда доз вакцины.

Большинство из участников объединения базируются на территории Евросоюза.

Вакцина BioNTech использует новые современные методы, которые требуют дефицитных ингредиентов и опыта. Это создает деликатную цепь поставок, который является уязвимым к типу контроля экспорта, который ЕС, Великобритания и США ввели в последние месяцы, предупредили представители компании.

Дополнительно

Европейский Союз борется с нехваткой вакцин, поскольку производители, в том числе британско-шведская фармацевтическая фирма AstraZeneca PLC, отстают от своих обязательств по доставке в блок.

Европейское агентство лекарственных средств (EMA) рекомендовало включить аллергическую реакцию в перечень возможных побочных эффектов протикоронавирусной вакцины компании AstraZeneca.

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