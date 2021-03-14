BioNTech создала альянс с компаний, которые планируют изготовить 2 миллиарда доз вакцин в этом году
Киев • УНН
КИЕВ. 14 марта. УНН. Немецкая компания BioNTech SE, которая присоединилась к Pfizer Inc. для производства и распространения вакцины, создала альянс из 13 компаний. Об этом пишет УНН со ссылкой на The Wall Street Journal.
Детали
Переговоры о новом производственном альянсе координировались с Pfizer. Альянс с 13 компаний, включая Novartis AG, Merck KGaA и Sanofi SA, ставит цель - в этом году сделать два миллиарда доз вакцины.
Большинство из участников объединения базируются на территории Евросоюза.
Вакцина BioNTech использует новые современные методы, которые требуют дефицитных ингредиентов и опыта. Это создает деликатную цепь поставок, который является уязвимым к типу контроля экспорта, который ЕС, Великобритания и США ввели в последние месяцы, предупредили представители компании.
Дополнительно
Европейский Союз борется с нехваткой вакцин, поскольку производители, в том числе британско-шведская фармацевтическая фирма AstraZeneca PLC, отстают от своих обязательств по доставке в блок.
Европейское агентство лекарственных средств (EMA) рекомендовало включить аллергическую реакцию в перечень возможных побочных эффектов протикоронавирусной вакцины компании AstraZeneca.