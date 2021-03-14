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BioNTech створила альянс з компаній, які планують виготовити 2 мільярди доз вакцин цьогоріч

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 березня. УНН. Німецька компанія BioNTech SE, яка приєдналася до Pfizer Inc. для виробництва та розповсюдження вакцини, створила альянс із 13 компаній. Про це пише УНН з посиланням на The Wall Street Journal.

Деталі

Переговори про новий виробничий альянс координувалися з Pfizer. Альянс з 13 компаній, включаючи Novartis AG, Merck KGaA та Sanofi SA, ставить мету - цього року зробити два мільярди доз вакцини.

Більшість з учасників об'єднання базуються на території Євросоюзу.

Вакцина BioNTech використовує нові сучасні методи, які вимагають дефіцитних інгредієнтів та досвіду. Це створює делікатний ланцюг поставок, який є вразливим до типу контролю експорту, який ЄС, Великобританія та США ввели в останні місяці, попередили представники компанії.

Додатково

Європейський Союз бореться з нестачею вакцин, оскільки виробники, в тому числі британсько-шведська фармацевтична фірма AstraZeneca PLC, відстають від своїх зобов'язань щодо доставки до блоку.

Європейське агентство лікарських засобів (EMA) рекомендувало включити алергічну реакцію в перелік можливих побічних ефектів протикоронавірусної вакцини компанії AstraZeneca.

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