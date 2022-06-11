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Биометану в Украине быть: МХП Эко Энерджи получил грантовое финансирование от ЕС

Киев • УНН

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КИЕВ. 11 июня. УНН. Компания “МХП Эко Энерджи” получила грантовое финансирование от Европейской комиссии в рамках инновационной программы “Horizon Europe”, передает УНН со ссылкой на Биоэнергетическую ассоциацию Украины.

Цитата

“Поздравляем члена нашей ассоциации, команду MHP Eco Energy, с победой и получением грантового финансирования от Европейской комиссии”, — говорится в сообщении.

Проект, реализуемый в пределах инновационной программы “Horizon Europe”, называется “BIOMETHAVERSE”. Целью проекта является разработка и повышение эффективности технологий производства биометана и интеграция технологии производства и биометанизации “зеленого” водорода в контексте замещения использования природного газа и декарбонизации европейской экономики

“MHP Eco Energy — лидер команды, участниками которой являются: Биоэнергетическая ассоциация Украины, Немецкий центр исследования биомассы (Deutsches Biomasseforschungszentrum), Ellmann Engineering Gmbh”, — говорится в сообщении.

Общий объем финансирования научного консорциума European Biogas Association составляет около 11,5 млн евро. Реализация проекта стартует с 1 октября 2022 года.

“Horizon Europe — это ключевая программа Европейского Союза по исследованиям и инновациям. Проекты Horizon составляют около 20% глобального R&D, а результатами исследований являются базисом 25% всех прорывных научных разработок мира”, — добавили в ассоциации.

Справка

МХП — ведущий производитель куриного мяса в Украине с наибольшей долей рынка и высокой узнаваемостью бренда своих продуктов (“Наша Ряба”). Учредитель компании — Юрий Косюк.

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