Біометану в України бути: МХП Еко Енерджі отримав грантове фінансування від ЄС

Цитата

“Вітаємо члена нашої асоціації, команду MHP Eco Energy, з перемогою та отриманням грантового фінансування від Європейської комісії”, — йдеться у повідомленні.

Проект, що реалізовується в межах інноваційної програми “Horizon Europe”, має назву “BIOMETHAVERSE”. Метою проєкту є розробка та підвищення ефективності технологій виробництва біометану та інтеграція технології виробництва та біометанізаціі “зеленого” водню в контексті заміщення використання природного газу та декарбонізаціі європейської економіки.

“MHP Eco Energy — лідер команди, учасниками якої є : Біоенергетична асоціація України, Німецький центр дослідження біомаси (Deutsches Biomasseforschungszentrum), Ellmann Engineering Gmbh”, — йдеться у повідомленні.

Загальний обсяг фінансування наукового консорціуму European Biogas Association становить близько 11,5 млн євро. Реалізація проекту стартує з 1 жовтня 2022.

“Horizon Europe — це ключова програма Європейського Союзу з досліджень та інновацій. Проєкти Horizon становлять близько 20% глобального R&D, а результатами досліджень є базисом 25% усіх проривних наукових розробок світу”, — додали в асоціації.

Довідка

МХП — провідний виробник курячого м’яса в Україні з найбільшою часткою ринку і високою впізнаваністю бренду своїх продуктів (“Наша Ряба”). Засновник компанії — Юрій Косюк.