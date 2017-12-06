У ВР попытка штурма палаточного городка Саакашвили

Полиция начала штурм палаток под Верховной Радой, где остались сторонники лидера партии "Движение новых сил" Саакашвили.

"ТРЕВОГА! ЛАГЕРЬ возле ВРУ атакуют! Все кто может - сюда!" - написал политик.

Напомним, СБУ официально подтвердила задержание Саакашвили в рамках уголовного производства, открытого по ч. 1 ст. 256 Уголовного кодекса Украины.