У ВР попытка штурма палаточного городка Саакашвили
Киев • УНН
КИЕВ. 6 декабря. УНН. В Киеве состоялась попытка штурма палаточного городка. Об этом сообщает М.Саакашвили на своей странице в Facebook , передает УНН.
Полиция начала штурм палаток под Верховной Радой, где остались сторонники лидера партии "Движение новых сил" Саакашвили.
"ТРЕВОГА! ЛАГЕРЬ возле ВРУ атакуют! Все кто может - сюда!" - написал политик.
Напомним, СБУ официально подтвердила задержание Саакашвили в рамках уголовного производства, открытого по ч. 1 ст. 256 Уголовного кодекса Украины.