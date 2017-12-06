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Біля ВР спроба штурму наметового містечка Саакашвілі

Біля ВР спроба штурму наметового містечка Саакашвілі

Київ • УНН

 • 17269 перегляди

КИЇВ. 6 грудня. УНН. У Києві відбулась спроба штурму наметового містечка. Про це повідомляє М.Саакашвілі на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.

Поліція почала штурм наметів під Верховною Радою, де залишилися прихильники лідера партії "Рух нових сил" Міхеіла Саакашвілі.

"ТРИВОГА! ТАБІР біля ВРУ атакують! Всі хто може - сюди!" - написав політик.

Нагадаємо, СБУ офіційно підтвердила затримання Саакашвілі у рамках кримінального провадження, відкритого за ч. 1 ст. 256 Кримінального кодексу України.

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