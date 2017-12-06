Біля ВР спроба штурму наметового містечка Саакашвілі
Київ • УНН
КИЇВ. 6 грудня. УНН. У Києві відбулась спроба штурму наметового містечка. Про це повідомляє М.Саакашвілі на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
Поліція почала штурм наметів під Верховною Радою, де залишилися прихильники лідера партії "Рух нових сил" Міхеіла Саакашвілі.
"ТРИВОГА! ТАБІР біля ВРУ атакують! Всі хто може - сюди!" - написав політик.
Нагадаємо, СБУ офіційно підтвердила затримання Саакашвілі у рамках кримінального провадження, відкритого за ч. 1 ст. 256 Кримінального кодексу України.