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У туристического города в Черногории произошел лесной пожар

Киев • УНН

 • 14089 просмотра

КИЕВ. 21 августа. УНН. Лесной пожар вспыхнул накануне вблизи туристического города Будва на склонах Паштровской горы в центральной части адриатического побережья Черногории. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные МВД страны.

У туристического города в Черногории произошел лесной пожар

По состоянию на понедельник огонь был "относительно далеко от населенных пунктов", сообщили в черногорском ведомстве.

Площадь пожара, который охватил травяной настил и кустарники, не указана.

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Для тушения пожара привлекли три самолета пожарной службы страны.

В МВД Черногории отметили, что контролируют ситуацию и будут принимать соответствующие меры.

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