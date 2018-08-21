Біля туристичного міста в Чорногорії сталася лісова пожежа
Київ • УНН
КИЇВ. 21 серпня. УНН. Лісова пожежа спалахнула напередодні поблизу туристичного міста Будва на схилах Паштровської гори у центральній частині адріатичного узбережжя Чорногорії. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані МВС країни.
Станом на понеділок вогонь був "відносно далеко від населених пунктів", повідомили у чорногорському відомстві.
Площа пожежі, яка охопила трав'яний настил і чагарники, не вказана.
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Для гасіння пожежі залучили три літаки пожежної служби країни.
У МВС Чорногорії наголосили, що контролюють ситуацію і будуть вживати відповідних заходів.