Возле торгового центра в Китае установили скульптуру петуха, похожего на Д.Трампа
Киев • УНН
КИЕВ. 29 декабря. УНН. Скульптура петуха, который копирует внешним видом нового президента США Дональда Трампа, была установлена возле торгового центра в Тайюань в южной провинции Шаньси (Китай), передает УНН со ссылкой на CNN.
"Я думаю, что петух, который прической и бровями очень похож на Дональда Трампа, выглядит мило и забавно. Уверен, что он привлечет много клиентов", - сказал заместитель директора департамента планирования торгового центра Цао Миндлиан.
Отмечается, что уменьшенные копии петуха уже продаются в магазинах. Цены на них колеблется от 57 до 1739 долларов.