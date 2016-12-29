Возле торгового центра в Китае установили скульптуру петуха, похожего на Д.Трампа

"Я думаю, что петух, который прической и бровями очень похож на Дональда Трампа, выглядит мило и забавно. Уверен, что он привлечет много клиентов", - сказал заместитель директора департамента планирования торгового центра Цао Миндлиан.

Отмечается, что уменьшенные копии петуха уже продаются в магазинах. Цены на них колеблется от 57 до 1739 долларов.