Біля торговельного центру в Китаї встановили скульптуру півня, схожого на Д.Трампа
Київ • УНН
КИЇВ. 29 грудня. УНН. Скульптура півня, який копіює зовнішнім виглядом нового президента США Дональда Трампа, була встановлена біля торговельного центру в Тайюань в південній провінції Шаньсі (Китай), передає УНН з посиланням на CNN.
“Я думаю, що півень, який зачіскою і бровами дуже схожий на Дональда Трампа, виглядає мило і кумедно. Впевнений, що він привабить багато клієнтів”, — сказав замісник директора департаменту планування торговельного центру Цао Міндліан.
Зазначається, що зменшені копії півня вже продаються в магазинах. Ціна на них коливається від 57 до 1739 доларів.