Біля торговельного центру в Китаї встановили скульптуру півня, схожого на Д.Трампа

“Я думаю, що півень, який зачіскою і бровами дуже схожий на Дональда Трампа, виглядає мило і кумедно. Впевнений, що він привабить багато клієнтів”, — сказав замісник директора департаменту планування торговельного центру Цао Міндліан.

Зазначається, що зменшені копії півня вже продаються в магазинах. Ціна на них коливається від 57 до 1739 доларів.