Возле Светлодарска сработала взрывчатка: двое военных погибли, двое - ранены

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 106622 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

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8 марта, 10:25 • 113349 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 17:42 • 145250 просмотра

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 136836 просмотра

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6 марта, 17:12 • 145413 просмотра

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 10 ноября. УНН. В течение этого периода российские оккупационные войска 3 раза нарушили режим прекращения огня. Об этом говорится в сообщении пресс-центра ООС, передает УНН.

"Противник дважды вел прицельный огонь из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия вблизи Тарамчука. В районе же Новотошковского оккупанты применили минометы калибра 82 мм и гранатометы", - говорится в сообщении.

Как сообщили в пресс-центре, "проведение мероприятий по недопущению проникновения ДРГ противника в промежутках между наблюдательными постами на Светлодарском направлении, в результате срабатывания взрывного устройства, установленного оккупантами, 2 военнослужащих Объединенных сил погибли, еще двое - получили ранения".

Подразделения Объединенных сил контролируют ситуацию, надежно удерживают занимаемые рубежи и позиции. Во всех случаях открытия огня противником принимаются адекватные меры, говорится в сообщении.

В сообщении отмечается, что на других направлениях потерь личного состава Объединенных сил не допущено.

Напомним, за прошедшие сутки в районе проведения операции Объединенных сил боевики незаконных вооруженных формирований так называемых "Л/ДНР" 9 раз открывали огонь по позициям наших войск. В результате боевых действий, двое военнослужащих Объединенных сил получили смертельные ранения.

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