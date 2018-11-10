Возле Светлодарска сработала взрывчатка: двое военных погибли, двое - ранены
Киев • УНН
КИЕВ. 10 ноября. УНН. В течение этого периода российские оккупационные войска 3 раза нарушили режим прекращения огня. Об этом говорится в сообщении пресс-центра ООС, передает УНН.
"Противник дважды вел прицельный огонь из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия вблизи Тарамчука. В районе же Новотошковского оккупанты применили минометы калибра 82 мм и гранатометы", - говорится в сообщении.
Как сообщили в пресс-центре, "проведение мероприятий по недопущению проникновения ДРГ противника в промежутках между наблюдательными постами на Светлодарском направлении, в результате срабатывания взрывного устройства, установленного оккупантами, 2 военнослужащих Объединенных сил погибли, еще двое - получили ранения".
Подразделения Объединенных сил контролируют ситуацию, надежно удерживают занимаемые рубежи и позиции. Во всех случаях открытия огня противником принимаются адекватные меры, говорится в сообщении.
В сообщении отмечается, что на других направлениях потерь личного состава Объединенных сил не допущено.
Напомним, за прошедшие сутки в районе проведения операции Объединенных сил боевики незаконных вооруженных формирований так называемых "Л/ДНР" 9 раз открывали огонь по позициям наших войск. В результате боевых действий, двое военнослужащих Объединенных сил получили смертельные ранения.