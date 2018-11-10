ООС: бойовики 9 разів порушували режим припинення вогню
Київ • УНН
КИЇВ. 10 листопада. УНН. Протягом минулої доби у районі проведення операції Об’єднаних сил бойовики незаконних збройних формувань так званих “Л/ДНР” 9 разів відкривали вогонь по позиціях наших військ. Унаслідок бойових дій, два військовослужбовці Об'єднаних сил отримали смертельні поранення. Про це повідомляє УНН із посиланням на прес-центр Операції об’єднаних сил.
Упродовж минулої доби, ситуація в районі проведення операції залишалася цілком контрольованою Об’єднаними силами.
Бойовики 9 разів відкривали вогонь по позиціях наших військ. Тричі противник застосував озброєння, заборонене Мінськими угодами.
“Ворог здійснював обстріли наших оборонних укріплень в районах населених пунктів Кримське, Вільний, Луганське, Авдіївка, Піски, Тарамчук, Березове та Гнутове. Російські окупаційні війська вели прицільний вогонь із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Крім того, з мінометів калібру 120 мм, ворог двічі обстрілював позиції Об’єднаних сил поблизу Луганського. Саме неподалік цього населеного пункту на Світлодарському напрямку, окупанти проявили найбільшу вогневу активність. Біля Кримського, під прикриттям вогню з гранатометів, великокаліберних кулеметів та мінометів 82-го калібру, наші позиції обстрілював снайпер”, — ідеться у повідомленні прес-центру ООС.
Внаслідок бойових дій, два військовослужбовці Об’єднаних сил отримали смертельні поранення.
За даними розвідки, протягом минулої доби, двох бойовиків знищено, ще два — отримали поранення.