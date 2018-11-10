ООС: боевики 9 раз нарушали режим прекращения огня
Киев • УНН
КИЕВ. 10 ноября. УНН. За прошедшие сутки в районе проведения операции Объединенных сил боевики незаконных вооруженных формирований так называемых “Л/ДНР” 9 раз открывали огонь по позициям наших войск. В результате боевых действий, два военнослужащих Объединенных сил получили смертельные ранения. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр Операции объединенных сил.
За прошедшие сутки, ситуация в районе проведения операции оставалась полностью контролируемой Объединенными силами.
Боевики 9 раз открывали огонь по позициям наших войск. Трижды противник применил вооружение, запрещенное минскими соглашениями.
“Враг осуществлял обстрелы наших оборонительных укреплений в районах населенных пунктов Крымское, Вольное, Луганское, Авдеевка, Пески, Тарамчук, Березовое и Гнутово. Российские оккупационные войска вели прицельный огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Кроме того, из минометов калибра 120 мм, враг дважды обстреливал позиции Объединенных сил вблизи Луганского. Именно недалеко от этого населенного пункта на Светлодарск направлении, оккупанты проявили наибольшую огневую активность. У Крымского, под прикрытием огня из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и минометов 82-го калибра, наши позиции обстреливал снайпер”, — говорится в сообщении пресс-центра ООС.
В результате боевых действий, два военнослужащих Объединенных сил получили смертельные ранения.
По данным разведки, за прошедшие сутки, двое боевиков уничтожены, ещё два — получили ранения.