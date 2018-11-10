Біля Світлодарська спрацювала вибухівка: двоє військових загинули, двоє - поранених

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КИЇВ. 10 листопада. УНН. Упродовж цієї доби російські окупаційні війська 3 рази порушили режим припинення вогню. Про це йдеться у повідомленні прес-центру ООС, передає УНН.

"Противник двічі вів прицільний вогонь з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї поблизу Тарамчука. У районі ж Новотошківського окупанти застосували міномети калібру 82 мм і гранатомети", - йдеться у повідомленні.

Як повідомили у прес-центрі, "проведення заходів з недопущення проникнення ДРГ противника у проміжки між спостережними постами на Світлодарському напрямку, внаслідок спрацювання вибухового пристрою, що був встановлений окупантами, 2 військовослужбовці Об'єднаних сил загинули, ще двоє – зазнали поранень".

Підрозділи Об’єднаних сил контролюють ситуацію, надійно утримують займані рубежі та позиції. У всіх випадках відкриття вогню противником вживаються адекватні заходи, йдеться у повідомленні.

У повідомленні зазначено, що на інших напрямках втрат особового складу Об’єднаних сил не допущено.

Нагадаємо, протягом минулої доби у районі проведення операції Об’єднаних сил бойовики незаконних збройних формувань так званих “Л/ДНР” 9 разів відкривали вогонь по позиціях наших військ. Унаслідок бойових дій, два військовослужбовці Об'єднаних сил отримали смертельні поранення.

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