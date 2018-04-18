У стадиона "Арена Львов" прохожий нашел 22 артснаряда

"Как сообщили в управлении по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения ЛГС, 18 апреля в 15:22 во Львове на ул. Вернадского (возле стадиона "Арена Львов") во время прогулки житель обнаружил, вероятно, 22 артиллерийских снаряда времен Второй мировой войны", - говорится в сообщении.

Место происшествия ограждено, также выставлена ​​охрана.

"Подана заявка начальнику 2-го специального центра быстрого реагирования ГСЧС Украины (г. Дрогобыч) на изъятие и обезвреживание обнаруженных взрывных предметов", - отметили в горсовете.

Напомним, в пригороде Львова, в пгт Брюховичи, нашли 178 единиц взрывоопасных предметов.