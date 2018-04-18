Біля стадіону "Арена Львів" перехожий знайшов 22 артснаряди
Київ • УНН
КИЇВ. 18 квітня. УНН. Поблизу стадіону "Арена Львів" у Львові чоловік виявив, імовірно, 22 артилерійських снаряди часів Другої світової війни. Про це повідомили у прес-службі Львівської міської ради, передає УНН.
"Як повідомили в управлінні з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення ЛМР, 18 квітня о 15:22 у Львові на вул. Вернадського (поблизу стадіону "Арена Львів") під час прогулянки мешканець виявив, ймовірно, 22 артилерійських снаряди часів Другої світової війни", – йдеться в повідомленні.
Місце події огороджене, також виставлено охорону.
"Подано заявку начальнику 2-го спеціального центру швидкого реагування ДСНС України (м. Дрогобич) на вилучення та знешкодження виявлених вибухових предметів", – зазначили у ЛМР.
Нагадаємо, у передмісті Львова, у смт Брюховичі, знайшли 178 одиниць вибухонебезпечних предметів.