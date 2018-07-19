У Госдумы РФ проходят пикеты против повышения пенсионного возраста
Киев • УНН
КИЕВ. 19 июля. УНН. У здания Государственной думы РФ проходят пикеты против повышения пенсионного возраста. Об этом сообщают пользователи соцсетей, передает УНН.
Митинг проводят партии КПРФ и "Яблоко". Возле здания собрались около сотни человек с плакатами против проведения так называемой "пенсионной реформы", в рамках которой планируется повысить пенсионный возраст.
Сегодня на заседании Госдумы законопроект будет рассмотрен. Комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении инициированный правительством законопроект о постепенном повышении пенсионного возраста с 2019 года. Комитет является соисполнителем по данному законопроекту, профильным комитетом по законопроекту является Комитет Госдумы по труду и социальной политике.
Напомним, вчера в Санкт-Петербурге активисты устроили митинг против пенсионной реформы. Участникам выдали красные карточки, которые те поднимали вверх. Как пишет "Медиазона", во время акции были задержаны 17 человек.