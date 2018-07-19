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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 39299 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

Эксклюзив
Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 102350 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 124367 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 131900 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 169083 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 153335 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 141075 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 130460 просмотра

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Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 181292 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

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У Госдумы РФ проходят пикеты против повышения пенсионного возраста

У Госдумы РФ проходят пикеты против повышения пенсионного возраста

Киев  •  УНН

 • 11399 просмотра

КИЕВ. 19 июля. УНН. У здания Государственной думы РФ проходят пикеты против повышения пенсионного возраста. Об этом сообщают пользователи соцсетей, передает УНН.

Митинг проводят партии КПРФ и "Яблоко". Возле здания собрались около сотни человек с плакатами против проведения так называемой "пенсионной реформы", в рамках которой планируется повысить пенсионный возраст.

Сегодня на заседании Госдумы законопроект будет рассмотрен. Комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении инициированный правительством законопроект о постепенном повышении пенсионного возраста с 2019 года. Комитет является соисполнителем по данному законопроекту, профильным комитетом по законопроекту является Комитет Госдумы по труду и социальной политике.

Напомним, вчера в Санкт-Петербурге активисты устроили митинг против пенсионной реформы. Участникам выдали красные карточки, которые те поднимали вверх. Как пишет "Медиазона", во время акции были задержаны 17 человек.

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